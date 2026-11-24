«Советского воспитания нет»: Солистка «Тату» раскрыла, почему мужчинам можно плакать
Певица Лена Катина выступила против стереотипов о мужских слезах
Обложка © ТАСС / Stefano Dalle Luche / Agf / Zuma
Мужчинам не нужно скрывать слёзы и подавлять переживания ради демонстрации силы. Такое мнение певица Лена Катина высказала в беседе с Пятым каналом на премии Voice Man Awards.
Артистка считает, что открытое проявление чувств не противоречит представлениям о настоящей мужественности. Особенно важным этот принцип стал для неё в воспитании сыновей, которым она старается объяснять необходимость говорить о собственных эмоциях, а не держать всё в себе.
Певица Катина призвала мужчин не скрывать слёзы и рассказала о воспитании детей. Видео © Пятый канал
«Поэтому советского воспитания у нас в семье нет, то есть мужчины тоже плачут, это вполне нормально», — подчеркнула певица.
Катина призналась, что в её семье практически одни мужчины. Поэтому она уделяет особое внимание тому, какие представления о поведении и отношениях усваивают дети. Говоря об идеальном мужчине, артистка привела в пример своего супруга. Среди его главных достоинств она назвала ответственность, доброту, внимательность и заботливость.
Не менее важным качеством Катина считает умение признавать собственные ошибки. По словам певицы, её муж способен замечать недостатки в своём поведении и работать над тем, что хотел бы изменить.
Ранее Life.ru рассказывал, почему мужчины нередко испытывают трудности с выражением собственных чувств. Клинический и семейный психолог объяснила, что одной из причин эмоциональной закрытости становится воспитание, при котором мальчикам запрещают плакать и проявлять слабость.