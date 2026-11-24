Мужчинам не нужно скрывать слёзы и подавлять переживания ради демонстрации силы. Такое мнение певица Лена Катина высказала в беседе с Пятым каналом на премии Voice Man Awards.

Артистка считает, что открытое проявление чувств не противоречит представлениям о настоящей мужественности. Особенно важным этот принцип стал для неё в воспитании сыновей, которым она старается объяснять необходимость говорить о собственных эмоциях, а не держать всё в себе.

Певица Катина призвала мужчин не скрывать слёзы и рассказала о воспитании детей. Видео © Пятый канал

«Поэтому советского воспитания у нас в семье нет, то есть мужчины тоже плачут, это вполне нормально», — подчеркнула певица.

Катина призналась, что в её семье практически одни мужчины. Поэтому она уделяет особое внимание тому, какие представления о поведении и отношениях усваивают дети. Говоря об идеальном мужчине, артистка привела в пример своего супруга. Среди его главных достоинств она назвала ответственность, доброту, внимательность и заботливость.

Не менее важным качеством Катина считает умение признавать собственные ошибки. По словам певицы, её муж способен замечать недостатки в своём поведении и работать над тем, что хотел бы изменить.