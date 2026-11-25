Участница шестого сезона реалити-шоу «Мама в 16» Дарья Шелученкова из Москвы рассказала о запугивании штрафами и расхождениях между телевизионной картинкой и реальной жизнью героинь. В беседе с Life.ru девушка также объяснила, почему считает необходимым пересмотреть формат передачи о подростковой беременности.

«Сам процесс съёмок на мне не отразился. Единственное, что нас штрафами запугивают, а так всё нормально», — рассказала Шелученкова.

Особую тревогу у Дарьи вызывает то, как подростки воспринимают истории участниц проекта. По её мнению, перспектива обрести известность благодаря съёмкам может стать для некоторых девушек дополнительным стимулом к участию в шоу. Сама Шелученкова, по её словам, уже сталкивалась с подобными комментариями.

Парадокс скандального реалити заключается в том, что даже его участницы по-разному отвечают на вопрос, чему на самом деле учит эта передача. Подробнее — в материале Life.ru.