«Нас склоняют к капитуляции»: Экс-посол Украины обвинил американцев в давлении на Киев

Американские переговорщики пытаются добиться от Украины односторонних уступок ради скорейшего заключения мирного соглашения с Россией. Такое мнение высказал бывший заместитель главы администрации президента Украины и экс-представитель Киева при Евросоюзе Константин Елисеев. В интервью изданию «Апостроф» он заявил, что Вашингтон фактически склоняет украинскую сторону к «капитуляции».

По словам дипломата, президент США Дональд Трамп рассчитывает быстрее завершить конфликт, добившись компромиссов прежде всего от Киева. Елисеев считает, что американская сторона пытается использовать заинтересованность Украины в прекращении боевых действий для усиления переговорного давления.

«Это правда, что нас склоняют к капитуляции», — подчеркнул бывший представитель Украины при ЕС.

Елисеев напомнил, что с похожими предложениями украинские власти сталкивались ещё в 2014–2015 годах, когда обсуждались Минские соглашения и переговоры в нормандском формате. По его словам, тогда зарубежные партнёры также предлагали Киеву пойти на территориальные уступки ради прекращения конфликта.

В качестве исторической аналогии дипломат привёл Мюнхенское соглашение 1938 года, после которого Чехословакия лишилась Судетской области. Елисеев предупредил, что урегулирование за счёт интересов одной из сторон может не обеспечить долгосрочный мир.

«Я им всем говорю: будьте осторожны. Нельзя допустить прекращения украино-российской войны за счёт интересов Украины», — заявил он.

При этом Елисеев не выступает против самого переговорного процесса. Он допускает определённые компромиссы, однако настаивает, что они не должны означать уступки исключительно со стороны Киева. Дипломат также призвал украинские власти сохранять диалог с Белым домом и добиваться продолжения американской поддержки.

Поводом для обсуждения стали недавние слова главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас. 20 октября она заявила в Европарламенте, что американские представители уже около полутора лет пытаются подтолкнуть Украину к принятию условий Москвы. Елисеев согласился с её оценкой, хотя отметил, что подобные обвинения не обязательно следует публично озвучивать.

Ранее Life.ru сообщал, что Кая Каллас обвинила США в попытках склонить Украину к капитуляции. Во время выступления в Европарламенте глава евродипломатии заявила, что Вашингтон продолжительное время добивается от Киева принятия российских условий урегулирования. По её мнению, украинские власти сохраняют прежнюю переговорную позицию благодаря поддержке европейских государств. Каллас также потребовала обеспечить Евросоюзу непосредственное участие в мирном процессе, чтобы решения не принимались без учёта интересов Брюсселя.