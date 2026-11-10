NASA показало новый экспериментальный самолёт X-70 Fractal, который получит необычную систему управления полётом. С его помощью американское агентство собирается испытывать авиационные технологии и проверять, как самолёты ведут себя при разных манёврах. О предстоящей презентации ранее сообщил глава NASA Джаред Айзекман в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде.

«Пилотируемый X-70 оснащён передовой, быстро перенастраиваемой системой управления полётом, которая позволит NASA исследовать маневренность летательных аппаратов способами, ранее не демонстрировавшимися в пилотируемых полётах», — рассказали в агентстве.

Особенность «Фрактала» заключается в том, что инженеры смогут быстро менять настройки системы управления для разных испытаний. Это даст специалистам возможность изучать поведение самолёта в воздухе и проверять новые технические решения.

Первый полёт X-70 Fractal NASA рассчитывает провести в течение двух лет.

Агентство также поделилось основными характеристиками самолёта. Его взлётная масса составит около 4,5 тонны, а скорость достигнет 0,75 Маха. «Фрактал» сможет подниматься на высоту до 13,7 километра и преодолевать расстояние свыше 2778 километров.

В NASA называют новинку «пилотируемой, быстро перенастраиваемой исследовательской платформой для разработки передовых авиационных технологий».

Пока агентство показало лишь компьютерное изображение с очертаниями будущего самолёта. Как именно будет выглядеть готовая машина, ещё неизвестно. NASA также не уточнило, собирается ли использовать X-70 Fractal в качестве истребителя. Пока речь идёт исключительно об экспериментальном самолёте для лётных испытаний.