Американский космический телескоп Swift, почти 22 года изучавший мощнейшие взрывы во Вселенной, сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере Земли над Индонезией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на NASA. При этом некоторые фрагменты полуторатонного аппарата могли пережить падение и достичь поверхности планеты.

По данным Космических сил США, обсерватория вошла в атмосферу 4 ноября в 15:39 мск над северной частью острова Суматра. В этот момент аппарат двигался со скоростью примерно в 22 раза выше скорости звука. Специалисты NASA предполагают, что большая часть конструкции разрушилась и сгорела, однако отдельные элементы могли уцелеть. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Телескоп прекратил существование спустя менее трёх месяцев после неудачной попытки продлить срок его службы. NASA планировало поднять Swift на более высокую орбиту с помощью специального аппарата LINK, разработанного компанией Katalyst Space. Однако у космического буксира возникли проблемы с управлением, из-за которых операцию пришлось отменить.

Swift запустили в ноябре 2004 года для наблюдения за гамма-всплесками, одними из самых мощных энергетических явлений во Вселенной. Первоначально миссия была рассчитана всего на два года, но обсерватория проработала почти в 11 раз дольше. За это время она изучила более двух тысяч гамма-всплесков и свыше 1400 взрывов сверхновых звёзд, а также наблюдала за чёрными дырами, астероидами и кометами.