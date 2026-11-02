Космические телескопы «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» помогли обнаружить 27 ранее неизвестных ледяных объектов за орбитой Нептуна. Некоторые из них настолько тусклые, что практически недоступны даже самым мощным наземным обсерваториям. При этом свойства находок оказались неожиданными для астрономов и поставили под сомнение отдельные представления об эволюции Солнечной системы, сообщило NASA.

Речь идёт о транснептуновых объектах — небольших небесных телах, обращающихся вокруг Солнца за пределами орбиты восьмой планеты. Учёные считают их остатками древнего вещества, из которого миллиарды лет назад формировались планеты. В отличие от Земли и других крупных миров, эти ледяные тела так и не объединились в полноценные планеты.

Чтобы изучить находки, исследователи объединили наблюдения двух космических телескопов. «Хаббл» собирал данные в видимом диапазоне, а «Джеймс Уэбб» — в инфракрасном. Сопоставив результаты, астрономы смогли определить размеры и орбиты объектов, а также получить сведения об особенностях их поверхности.

Больше всего учёных удивило сходство небольших ледяных тел с их значительно более крупными соседями. Ранее предполагалось, что многочисленные столкновения за миллиарды лет должны были существенно изменить поверхность маленьких объектов. Однако их цветовые характеристики оказались похожи на свойства больших транснептуновых тел. Исследователи допускают, что столкновения происходили реже ожидаемого либо древнее вещество каким-то образом сохранило первоначальные особенности.

Ещё одним неожиданным результатом стало сравнительно небольшое количество самых маленьких объектов. Их оказалось меньше, чем предсказывали некоторые модели формирования планет. Диаметр наиболее компактного из обнаруженных тел составляет около пяти километров — примерно в пять раз меньше размеров объектов, доступных для обнаружения наиболее чувствительными наземными телескопами.

Один из новых миров оказался настолько тусклым, что специалисты NASA сравнили его обнаружение с попыткой разглядеть с Земли небольшую группу светлячков на Луне. По мнению исследователей, такие наблюдения позволяют лучше понять условия, в которых формировались планеты. При этом предположение о сохранении древнего состава поверхностей ещё требует дальнейшего изучения.

Ранее Life.ru рассказывал, что астрономы обнаружили за орбитой Плутона ещё один необычный объект — 2026 ED138. Его диаметр предварительно оценивается в 600–1500 километров, а расстояние до Солнца примерно в 46 раз превышает расстояние от Земли до нашей звезды. Учёные рассматривают находку как кандидата в карликовые планеты, однако для окончательного определения её статуса необходимы дополнительные наблюдения.