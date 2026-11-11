НАСА: Технических препятствий для использования МКС после 2030 года нет
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Международная космическая станция (МКС) может продолжить работу и после 2030 года, несмотря на планы завершить её эксплуатацию. Американское космическое агентство не видит технических препятствий для продления срока службы орбитального комплекса. Об этом ТАСС сообщил представитель НАСА Джошуа Финч.
«Что касается сведения станции с орбиты, то на недавних брифингах для журналистов мы говорили, что ориентируемся на 2030 год, но никаких технических трудностей, которые препятствовали бы её более длительной эксплуатации, нет», — подчеркнул он.
Ранее Life.ru сообщал, что глава Роскосмоса Дмитрий Баканов допустил перенос затопления МКС на 2031–2032 годы. В публикации от 28 октября руководитель госкорпорации пояснил, что американские партнёры предложили сдвинуть сроки окончания эксплуатации станции с 2028 на 2030 год. При этом окончательный график её вывода с орбиты российской и американской сторонам ещё предстоит согласовать.