Международная космическая станция (МКС) может продолжить работу и после 2030 года, несмотря на планы завершить её эксплуатацию. Американское космическое агентство не видит технических препятствий для продления срока службы орбитального комплекса. Об этом ТАСС сообщил представитель НАСА Джошуа Финч.

«Что касается сведения станции с орбиты, то на недавних брифингах для журналистов мы говорили, что ориентируемся на 2030 год, но никаких технических трудностей, которые препятствовали бы её более длительной эксплуатации, нет», — подчеркнул он.