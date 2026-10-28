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Регион
Опубликовано 28 октября, 18:24

«Наша защита усилена»: Власти призвали жителей Брянской области к бдительности из-за атак ВСУ

Ковальчук сообщил об усилении защиты Брянской области из-за ударов ВСУ

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

В Брянской области усилили защиту на фоне роста интенсивности украинских ударов. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук в своём канале в Max.

«Враг повышает интенсивность ударов. Наша защита усилена, но противник продолжает практику запугивания и террористических атак», — написал глава региона.

Губернатор призвал жителей сохранять бдительность и быть готовыми к возможным провокациям со стороны украинских военных. Правительству области и муниципальным властям он поручил максимально оперативно устранять последствия ударов ВСУ.

Заявление прозвучало на фоне восстановительных работ в Советском районе Брянска. По словам Ковальчука, после атаки беспилотника там повреждены около 200 квартир. К оценке ущерба и ремонту подключились строительные организации и волонтёры.

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Ранее Life.ru рассказывал о поручении защитить противодроновыми сетками дороги Брянской области. Ковальчук также сообщил о дополнительных мобильных огневых группах и патрулях, а перед бригадой «БАРС-Брянск» поставил задачу обеспечить присутствие бойцов в населённых пунктах.

Больше новостей об атаках беспилотников и происшествиях в российских регионах — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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