«Наша защита усилена»: Власти призвали жителей Брянской области к бдительности из-за атак ВСУ

В Брянской области усилили защиту на фоне роста интенсивности украинских ударов. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук в своём канале в Max.

«Враг повышает интенсивность ударов. Наша защита усилена, но противник продолжает практику запугивания и террористических атак», — написал глава региона.

Губернатор призвал жителей сохранять бдительность и быть готовыми к возможным провокациям со стороны украинских военных. Правительству области и муниципальным властям он поручил максимально оперативно устранять последствия ударов ВСУ.

Заявление прозвучало на фоне восстановительных работ в Советском районе Брянска. По словам Ковальчука, после атаки беспилотника там повреждены около 200 квартир. К оценке ущерба и ремонту подключились строительные организации и волонтёры.

Ранее Life.ru рассказывал о поручении защитить противодроновыми сетками дороги Брянской области. Ковальчук также сообщил о дополнительных мобильных огневых группах и патрулях, а перед бригадой «БАРС-Брянск» поставил задачу обеспечить присутствие бойцов в населённых пунктах.