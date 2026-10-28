Жданова: ВСУ, «как на сафари», охотятся на мирных жителей Запорожья
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Украинские военные целенаправленно атакуют мирных жителей Запорожской области с помощью беспилотников, выбирая в качестве целей даже женщин и детей. С таким заявлением выступила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
«Да, вы не ослышались, дроноводы ищут детей и женщин и охотятся за ними, как на сафари», — сказала дипломат, обращаясь к представителям западных государств.
Особое внимание Жданова уделила ситуации с медицинским транспортом в Мелитополе. По её словам, все автомобили местной станции скорой помощи хотя бы раз попадали под удары беспилотников. В результате 36 машин были выведены из строя, причём десять из них восстановлению не подлежат.
Медикам приходится работать в бронежилетах и касках, а автомобили дополнительно защищать кевларовыми листами. Однако даже такие меры, как указала российский дипломат, не спасают сотрудников экстренных служб от гибели.
«Кто-нибудь может объяснить: зачем с такой маниакальностью атаковать кареты скорой помощи?» — обратилась Жданова к участникам заседания.
В своём выступлении представитель России также заявила об ухудшении гуманитарной обстановки в Запорожской области. В частности, по её словам, регулярные удары беспилотников осложняют передвижение гражданского транспорта и работу экстренных служб.
Ранее Life.ru сообщал об атаке беспилотника на машину скорой помощи в Запорожской области. По информации регионального Минздрава, 24 октября БПЛА ударил по автомобилю медиков в Михайловском округе, когда бригада ехала к пациенту. Машина получила серьёзные повреждения, однако сотрудники скорой не пострадали.