Украинские военные целенаправленно атакуют мирных жителей Запорожской области с помощью беспилотников, выбирая в качестве целей даже женщин и детей. С таким заявлением выступила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

«Да, вы не ослышались, дроноводы ищут детей и женщин и охотятся за ними, как на сафари», — сказала дипломат, обращаясь к представителям западных государств.

Особое внимание Жданова уделила ситуации с медицинским транспортом в Мелитополе. По её словам, все автомобили местной станции скорой помощи хотя бы раз попадали под удары беспилотников. В результате 36 машин были выведены из строя, причём десять из них восстановлению не подлежат.

Медикам приходится работать в бронежилетах и касках, а автомобили дополнительно защищать кевларовыми листами. Однако даже такие меры, как указала российский дипломат, не спасают сотрудников экстренных служб от гибели.

«Кто-нибудь может объяснить: зачем с такой маниакальностью атаковать кареты скорой помощи?» — обратилась Жданова к участникам заседания.

В своём выступлении представитель России также заявила об ухудшении гуманитарной обстановки в Запорожской области. В частности, по её словам, регулярные удары беспилотников осложняют передвижение гражданского транспорта и работу экстренных служб.