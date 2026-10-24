Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский напомнил о прежнем заявлении Владимира Зеленского, в котором тот называл русских и украинцев одним народом. Дипломат прокомментировал архивную видеозапись в соцсети X, обратив внимание на расхождение этих слов с нынешней позицией Киева.

На кадрах Зеленский рассуждает об отношениях двух народов. В частности, он заявляет, что украинцы не могут выступать против русских из-за их исторической близости.

«Украинцы не могут быть против русского народа в принципе, потому что это один и тот же народ», — говорится в архивном выступлении Зеленского.

Полянский предложил представителям ОБСЕ вспомнить эти слова при обсуждении обвинений в адрес России. По его мнению, прежние заявления Зеленского противоречат утверждениям о стремлении Москвы лишить украинцев национальной идентичности.

«Я надеюсь, что мои коллеги в ОБСЕ будут помнить об этом, когда они вновь решат критиковать нас в Постоянном совете, потому что Россия якобы хочет лишить украинцев их идентичности», — написал дипломат.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин назвал русских и украинцев одним народом. Российский лидер сослался на генетические исследования и отметил близость двух народов. При этом он признал существование политических разногласий и подчеркнул, что Москва учитывает сложившиеся исторические реалии.