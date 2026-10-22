Путин назвал русских и украинцев генетически одним народом

Русские и украинцы не просто близки друг другу, а являются одним народом с точки зрения генетики. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Это очень близкий нам народ! Что там говорить: последние генетические исследования показывают, что это один народ, русские и украинцы», — сказал российский лидер.

При этом Путин признал, что исторически русские и украинцы оказались политически разделены. По его словам, Москва учитывает сложившиеся реалии и с уважением относится к тому, что часть людей придерживается иной точки зрения на национальную идентичность.

«Хорошо, кто-то хочет мыслить по-другому. Ладно, мы согласны, так сложилась история исторической России, таковы реалии сегодняшнего дня. Но можно обо всём договориться», — подчеркнул президент.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает Владимира Путина более заинтересованным в урегулировании конфликта на Украине, чем Владимира Зеленского. По словам американского президента, российский лидер сильнее стремится к заключению мирного соглашения. При этом Трамп подчеркнул, что теперь необходимо добиться готовности Зеленского к переговорам и заключению сделки.