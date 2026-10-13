«Пытаемся сохранить то малое, что осталось»: Полянский рассказал о контактах с Европой

Москва продолжает неофициально общаться с европейскими дипломатами на площадке ОБСЕ, стараясь удержать то немногое, что ещё связывает стороны. Об этом рассказал постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский в эфире Первого канала.

По его словам, рабочие контакты с европейцами сохраняются, но проходят они негласно. Публично идти на диалог Европа пока не готова.

«Пытаемся хоть как-то, так сказать, сохранить то очень малое, что пока осталось, и не разрушить всё окончательно», — заявил дипломат.

Полянский признался, что сомневается в способности Европы отказаться от русофобии и вернуться к здравому подходу. Тем не менее российская сторона раз за разом доносит до партнёров свою позицию, рассчитывая, что на следующем этапе открытый диалог всё же станет возможен.

Постпред обратил внимание на обстановку внутри самих европейских структур. Там, по его оценке, фактически отсутствует свобода слова и мнений, а многие дипломаты опасаются наказания за свои высказывания.

При этом Полянский выразил надежду на перемены. Он связал их с запросом избирателей на обновление и с постепенной сменой правящих элит.

Как ранее сообщал Life.ru, Полянский предупредил НАТО о приближении к точке невозврата. На заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене он заявил, что Москва не станет тянуть с реакцией, если альянс пойдёт на недружественные шаги против России. По его словам, ответ последует без промедления.