Более тысячи бесконтрольно гуляющих коров фактически захватили город Крива-Паланка в Северной Македонии. Животные разгуливают по дорогам, заходят во дворы, уничтожают посевы и пугают местных жителей. Ситуация настолько вышла из-под контроля, что мэр Сашко Митовски потребовал от правительства ввести 30-дневный режим чрезвычайной ситуации, сообщает Euronews.

Бурёнки спокойно бродят среди жилых домов, пасутся в общественных парках и выходят на проезжую часть прямо перед автомобилями. Некоторые животные появляются на улицах даже по ночам. Жители признаются, что опасаются неожиданных встреч с крупным рогатым скотом, а фермеры ежедневно несут убытки из-за уничтоженных посадок.

По словам градоначальника, проблема существует уже несколько лет и постоянно усугубляется. Ещё пять лет назад по окрестностям бесконтрольно разгуливали около 400 коров, а теперь их число превысило тысячу. Причём значительная часть животных прежде принадлежала одной семье. Её членов задержали после того, как они, предположительно, препятствовали изъятию скота ветеринарной службой. Однако для конфискованных животных не нашлось подходящих помещений, поэтому коровы продолжили свободно бродить по муниципалитету.

Местные власти признают, что собственными силами справиться с таким стадом уже не могут. Не хватает специалистов, транспорта, оборудования и мест для содержания животных. Муниципальный кризисный штаб обратился к правительству с просьбой выделить дополнительные ресурсы и организовать совместную операцию по отлову скота.

Как сообщили в администрации Крива-Паланки, от Агентства по продовольствию и ветеринарии также потребовали разработать план действий и исполнить решения об изъятии животных, принятые ещё в 2024 году. Власти намерены вести единый реестр причинённого коровами ущерба, чтобы пострадавшие жители могли добиваться компенсаций через суд.

Между тем в американском штате Миннесота полиция устроила настоящую спецоперацию по возвращению сбежавших коров домой. Животные выбрались из загона, повалили часть забора и направились к дороге. Сержанту пришлось подъехать к стаду на патрульной машине и включить сирену, чтобы постепенно загнать беглецов обратно. В офисе шерифа операцию с юмором назвали подавлением «мууу-мятежа».