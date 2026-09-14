«Нашей страны бы не было»: Орлов объяснил, в чём сила России

Сила и суверенитет России стали результатом объединения живущих в стране народов. Такое мнение выразил председатель правления «Движения первых», Герой России Артур Орлов.

«Нашей страны бы не было, если бы не объединились народы. Благодаря объединению народов сегодня наша страна непобедимая, суверенная, самая красивая и величайшая. Когда ты, к примеру, из Калининграда летишь на Дальний Восток порядка 11 часов, а под твоими ногами внизу вся территория Российской Федерации», — сказал Орлов РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в России проживают представители более 190 народов. По мнению главы организации, культурное и национальное многообразие делает государство уникальным.

Отделения «Движения первых» работают во всех российских регионах. Лидерами по числу участников Орлов назвал Москву, Московскую и Свердловскую области. Ранее Life.ru сообщал, что численность движения приблизилась к 16 миллионам человек. Более 13 млн из них — школьники и студенты, ещё 2,2 миллиона взрослых выступают наставниками.