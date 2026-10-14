«Наши гимнастки — страшная угроза»: Слуцкий высмеял решение Нидерландов не пускать россиянок

Отказ Нидерландов выдать визы российским гимнасткам под предлогом угрозы международным отношениям выглядит карикатурно. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя решение европейской страны не допускать спортсменок на чемпионат мира в Роттердаме.

Слуцкий высмеял Нидерланды за отказ выдать визы российским гимнасткам. Видео © Life.ru

«Наши гимнастки — это страшная угроза. Ну, коллеги, мне кажется, что подобные смехотворные ремарки в некоторых оставшихся странах, которые подобные вещи себе позволяют, даже и обсуждать нечего», — заявил парламентарий.

По словам Слуцкого, подобные решения выглядят карикатурно даже в глазах соседних с Нидерландами государств. При этом политик призвал не спешить с выводами о полном изменении отношения европейских стран к России.

Он выразил уверенность, что окончательное восстановление отношений с Москвой произойдёт после победы России в украинском конфликте. Вместе с тем депутат обратил внимание на постепенное смягчение антироссийской риторики со стороны некоторых зарубежных лидеров.

По оценке Слуцкого, всё больше государств отказываются от прежней конфронтационной позиции или переходят к более сдержанным высказываниям. Некоторые партнёры, как утверждает политик, уже демонстрируют готовность к конструктивному взаимодействию, в том числе по линии парламентской дипломатии.

Поводом для комментария стал отказ в визах олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также Анне Калмыковой. Согласно информации Федерации гимнастики России, одно или несколько государств Шенгенской зоны сочли спортсменок угрозой международным отношениям. Чемпионат мира в Роттердаме пройдёт с 17 по 25 октября.

Ранее Life.ru рассказывал о реакции министра спорта Михаила Дегтярёва на отказ Нидерландов выдать визы российским гимнасткам. Глава Минспорта назвал решение политически мотивированным и выступил против проведения крупных международных турниров в странах, которые не обеспечивают равный доступ спортсменов к соревнованиям.