Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что российские аграрии стали серьёзными конкурентами французских производителей на международных рынках. По его словам, Париж потерял доступ к ряду важных направлений сбыта сельскохозяйственной продукции, а Россия укрепила позиции в качестве крупного экспортёра зерна.

«Для наших производителей зерновых, картофеля и прочей продукции зачастую весьма значимые рынки оказались закрыты. Более того, в результате сочетания геополитических факторов и климатических изменений некоторые из наших бывших рынков сбыта не только закрылись для нас, но и превратились в наших конкурентов, взять, к примеру, Россию. Ещё несколько лет назад они были нашими клиентами, а теперь благодаря глобальному потеплению собирают по два урожая в год. Они стали крупными экспортёрами, и это ударило по нам со всей силой», — приводит слова Макрона пресс-служба Елисейского дворца.

Французский лидер выступил с таким заявлением на встрече с представителями аграрного сектора. Он связал потерю рынков сбыта с геополитической напряжённостью и изменениями климата.

По оценкам Министерства сельского хозяйства Франции на 1 октября, производство зерновых в стране в 2026 году может сократиться на 16,5% по сравнению с предыдущим годом. В частности, прогноз по пшенице предполагает снижение на 5,6%.

В России, напротив, фиксируется рост экспорта зерна. Министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщала, что с начала 2026 года по середину октября поставки увеличились на 18% в физическом выражении и на 15% — в денежном. Крупнейшими покупателями российского зерна она назвала Египет, Турцию, Казахстан и Судан.