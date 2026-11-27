Наши конкуренты: Макрон признал, что Россия потеснила Францию на рынках сельхозпродукции
Макрон заявил об усилении конкуренции с Россией на рынках сельхозпродукции
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что российские аграрии стали серьёзными конкурентами французских производителей на международных рынках. По его словам, Париж потерял доступ к ряду важных направлений сбыта сельскохозяйственной продукции, а Россия укрепила позиции в качестве крупного экспортёра зерна.
«Для наших производителей зерновых, картофеля и прочей продукции зачастую весьма значимые рынки оказались закрыты. Более того, в результате сочетания геополитических факторов и климатических изменений некоторые из наших бывших рынков сбыта не только закрылись для нас, но и превратились в наших конкурентов, взять, к примеру, Россию. Ещё несколько лет назад они были нашими клиентами, а теперь благодаря глобальному потеплению собирают по два урожая в год. Они стали крупными экспортёрами, и это ударило по нам со всей силой», — приводит слова Макрона пресс-служба Елисейского дворца.
Французский лидер выступил с таким заявлением на встрече с представителями аграрного сектора. Он связал потерю рынков сбыта с геополитической напряжённостью и изменениями климата.
По оценкам Министерства сельского хозяйства Франции на 1 октября, производство зерновых в стране в 2026 году может сократиться на 16,5% по сравнению с предыдущим годом. В частности, прогноз по пшенице предполагает снижение на 5,6%.
В России, напротив, фиксируется рост экспорта зерна. Министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщала, что с начала 2026 года по середину октября поставки увеличились на 18% в физическом выражении и на 15% — в денежном. Крупнейшими покупателями российского зерна она назвала Египет, Турцию, Казахстан и Судан.
Тем временем Россия не намерена заключать новую зерновую сделку, которая, по мнению Москвы, фактически позволила бы обменивать украинское продовольствие на западные вооружения. Прежние договорённости, прекратившие действие 17 июля 2023 года, должны были обеспечить поставки зерна нуждающимся государствам. Однако, по оценке российской стороны, эта цель так и не была достигнута. Вместо помощи беднейшим странам значительная часть продовольствия направлялась на западные рынки.