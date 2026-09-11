«Наши люди и в лес только в Chanel»: Рудковская устроила грибную охоту в люксовом наряде

Продюсер Яна Рудковская поделилась кадрами с грибной охоты в Костромской области. Звёзда опубликовала фото с корзиной грибов в соцсетях, вызвав бурную реакцию подписчиков — в том числе из-за выбранного для похода в лес наряда.

Яна Рудковская показала кадры с грибной охоты в глухих лесах. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rudkovskayaofficial

Яна Рудковская показала кадры с грибной охоты в глухих лесах. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rudkovskayaofficial

«В глухих костромских лесах! Сезон открыла», — подписала снимки Рудковская.

В кадре она позирует с корзиной, в которой собраны боровики, подосиновики, подберёзовики и лисички. При этом для похода в лес 51-летняя знаменитость выбрала шапку и сапоги Chanel, а также куртку американского бренда Alo Yoga. Её спутница, владелица туристической компании President Travel Алиса Алекперова, также выбрала предметы гардероба Chanel — плетёную сумку и сапоги.

Реакция подписчиков разделилась. Одни восхитились «уловом» и навыками звезды: «Вы суперхозяйка! И за модой успеваете, и в лесу — профи», «С таким уловом домой возвращаться особенно приятно». Другие же высмеяли выбор одежды: «Наши люди и в булочную, и в лес за грибами только в Chanel», «Сумка Chanel в лесу. Вот мещанство и безвкусица», «А почему грибы не Chanel?».