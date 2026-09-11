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Опубликовано 11 сентября, 09:24

«Наши люди и в лес только в Chanel»: Рудковская устроила грибную охоту в люксовом наряде

Рудковская отправилась за грибами в Костромскую область в сапогах и шапке Chanel

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rudkovskayaofficial

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская поделилась кадрами с грибной охоты в Костромской области. Звёзда опубликовала фото с корзиной грибов в соцсетях, вызвав бурную реакцию подписчиков — в том числе из-за выбранного для похода в лес наряда.

Яна Рудковская показала кадры с грибной охоты в глухих лесах. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rudkovskayaofficial

Яна Рудковская показала кадры с грибной охоты в глухих лесах. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rudkovskayaofficial

Яна Рудковская показала кадры с грибной охоты в глухих лесах. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rudkovskayaofficial

Яна Рудковская показала кадры с грибной охоты в глухих лесах. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rudkovskayaofficial

«В глухих костромских лесах! Сезон открыла», — подписала снимки Рудковская.

В кадре она позирует с корзиной, в которой собраны боровики, подосиновики, подберёзовики и лисички. При этом для похода в лес 51-летняя знаменитость выбрала шапку и сапоги Chanel, а также куртку американского бренда Alo Yoga. Её спутница, владелица туристической компании President Travel Алиса Алекперова, также выбрала предметы гардероба Chanel — плетёную сумку и сапоги.

Реакция подписчиков разделилась. Одни восхитились «уловом» и навыками звезды: «Вы суперхозяйка! И за модой успеваете, и в лесу — профи», «С таким уловом домой возвращаться особенно приятно». Другие же высмеяли выбор одежды: «Наши люди и в булочную, и в лес за грибами только в Chanel», «Сумка Chanel в лесу. Вот мещанство и безвкусица», «А почему грибы не Chanel?».

От белых до опят: Куда ехать за грибами в Подмосковье прямо сейчас
От белых до опят: Куда ехать за грибами в Подмосковье прямо сейчас

Ранее Life.ru рассказывал, что в начале сентября 2026 года семья из Татарстана попала в больницу после ужина с самостоятельно собранными грибами. Родители считали, что нашли маслята и сыроежки, однако среди них оказалась бледная поганка — один из самых ядовитых грибов. Женщина и ребёнок оказались в реанимации, мужчину после стабилизации перевели в обычную палату. Гастроэнтеролог Лилия Титова также предупреждала, что наличие личинок в грибе не доказывает его съедобность — насекомые встречаются и в ядовитых видах.

Больше полезных материалов о грибах — в тематическом разделе «Всё о грибах».

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Наталья Афонина
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