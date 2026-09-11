«Наши люди и в лес только в Chanel»: Рудковская устроила грибную охоту в люксовом наряде
Рудковская отправилась за грибами в Костромскую область в сапогах и шапке Chanel
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rudkovskayaofficial
Продюсер Яна Рудковская поделилась кадрами с грибной охоты в Костромской области. Звёзда опубликовала фото с корзиной грибов в соцсетях, вызвав бурную реакцию подписчиков — в том числе из-за выбранного для похода в лес наряда.
Яна Рудковская показала кадры с грибной охоты в глухих лесах. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rudkovskayaofficial
Яна Рудковская показала кадры с грибной охоты в глухих лесах. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rudkovskayaofficial
«В глухих костромских лесах! Сезон открыла», — подписала снимки Рудковская.
В кадре она позирует с корзиной, в которой собраны боровики, подосиновики, подберёзовики и лисички. При этом для похода в лес 51-летняя знаменитость выбрала шапку и сапоги Chanel, а также куртку американского бренда Alo Yoga. Её спутница, владелица туристической компании President Travel Алиса Алекперова, также выбрала предметы гардероба Chanel — плетёную сумку и сапоги.
Реакция подписчиков разделилась. Одни восхитились «уловом» и навыками звезды: «Вы суперхозяйка! И за модой успеваете, и в лесу — профи», «С таким уловом домой возвращаться особенно приятно». Другие же высмеяли выбор одежды: «Наши люди и в булочную, и в лес за грибами только в Chanel», «Сумка Chanel в лесу. Вот мещанство и безвкусица», «А почему грибы не Chanel?».
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