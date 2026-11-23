Нашли мёртвым в спальне: В ЮАР задержали женщину по подозрению в страшном преступлении
В ЮАР арестовали женщину по делу об изнасиловании и убийстве 15-месячного ребёнка
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В Южно-Африканской Республике задержали 46-летнюю женщину по подозрению в изнасиловании и убийстве 15-месячного мальчика. Тело ребёнка обнаружили в жилом доме недалеко от города Свеллендам. Об этом сообщает издание IOL со ссылкой на местную полицию.
Трагедия произошла 27 октября в районе Рейлтон. Около 18:30 правоохранителям поступило сообщение о происшествии в доме на улице Наартжи. Прибывшие на место полицейские обнаружили мальчика без сознания на кровати в одной из спален. Вызванные медики констатировали смерть ребёнка. Изначально полиция начала проверку обстоятельств гибели, не исключая естественных причин.
Однако результаты вскрытия показали, что смерть мальчика носила криминальный характер. В ходе дальнейшего расследования правоохранители также получили сведения о том, что перед гибелью ребёнок подвергся сексуальному насилию.
После этого дело переквалифицировали на убийство и добавили обвинение в изнасиловании. Подозреваемую задержали 20 ноября, почти через месяц после обнаружения тела. Женщина находится под стражей и должна предстать перед судом. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего. Подробности предполагаемого преступления и возможный мотив пока не раскрываются.
На фоне расследования правоохранительные органы ЮАР опубликовали статистику преступности за второй квартал 2026/2027 финансового года. За этот период в стране зарегистрировали 9908 изнасилований. В 4362 случаях, по которым удалось установить возраст потерпевших, жертвами стали дети. За тот же период в стране убили 149 несовершеннолетних.
Ранее Life.ru сообщал, что в ЮАР разыскивали пастора, подозреваемого в изнасиловании женщины и убийстве её младенца. По данным следствия, женщина отправилась к реке для проведения религиозного обряда, после чего подверглась нападению. Позднее полиция обнаружила тело её ребёнка в неглубокой могиле и задержала супругу подозреваемого священнослужителя.