В Южно-Африканской Республике задержали 46-летнюю женщину по подозрению в изнасиловании и убийстве 15-месячного мальчика. Тело ребёнка обнаружили в жилом доме недалеко от города Свеллендам. Об этом сообщает издание IOL со ссылкой на местную полицию.

Трагедия произошла 27 октября в районе Рейлтон. Около 18:30 правоохранителям поступило сообщение о происшествии в доме на улице Наартжи. Прибывшие на место полицейские обнаружили мальчика без сознания на кровати в одной из спален. Вызванные медики констатировали смерть ребёнка. Изначально полиция начала проверку обстоятельств гибели, не исключая естественных причин.

Однако результаты вскрытия показали, что смерть мальчика носила криминальный характер. В ходе дальнейшего расследования правоохранители также получили сведения о том, что перед гибелью ребёнок подвергся сексуальному насилию.

После этого дело переквалифицировали на убийство и добавили обвинение в изнасиловании. Подозреваемую задержали 20 ноября, почти через месяц после обнаружения тела. Женщина находится под стражей и должна предстать перед судом. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего. Подробности предполагаемого преступления и возможный мотив пока не раскрываются.

На фоне расследования правоохранительные органы ЮАР опубликовали статистику преступности за второй квартал 2026/2027 финансового года. За этот период в стране зарегистрировали 9908 изнасилований. В 4362 случаях, по которым удалось установить возраст потерпевших, жертвами стали дети. За тот же период в стране убили 149 несовершеннолетних.