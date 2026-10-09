Ритуал у реки обернулся трагедией: В ЮАР ищут пастора, подозреваемого в изнасиловании и убийстве ребёнка

В провинции Гаутенг в ЮАР правоохранители разыскивают пастора, подозреваемого в изнасиловании женщины и убийстве ее ребенка. Об этом сообщает издание IOL.

По информации СМИ, 43-летняя женщина направилась к реке вместе со священнослужителем и его супругой для проведения обряда. У воды осталась жена пастора присматривать за младенцем, тогда как мужчина и потерпевшая пошли дальше.

Позже женщину изнасиловали и связали. Ей удалось освободиться и добраться до строительной площадки, где она попросила о помощи.

Когда сотрудники полиции прибыли на место, подозреваемого там уже не было. Позже правоохранители задержали супругу мужчины. Женщина показала на неглубокую могилу, в которой обнаружили тело младенца.

По факту случившегося возбуждено дело. В действиях пастора усматриваются признаки похищения человека, изнасилования и убийства.

В настоящее время мужчина находится в розыске. Полиция проводит мероприятия для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее суд в ЮАР вынес приговор отчиму за изнасилование падчерицы. Мужчину заманил девочку чипсами и надругался.