В Ставропольском крае 20-летнего мужчину приговорили к 16 годам колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении двух детей. Потерпевшим на момент преступления было всего три года и семь лет. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Преступление произошло в марте 2026 года в посёлке Новокумском Левокумского округа. Молодой человек временно поселился у подруги своей сестры, воспитывавшей двоих малолетних детей. По данным следствия, он воспользовался их возрастом и беспомощным состоянием и совершил противоправные действия.

После случившегося мужчину задержали и заключили под стражу. В ходе расследования он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал собранные следователями доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Помимо 16 лет лишения свободы, осуждённому на 12 лет запретили заниматься профессиональной и предпринимательской деятельностью, связанной с детьми. Ограничение распространяется на образование, воспитание, развитие несовершеннолетних, а также организацию их отдыха и оздоровления.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск матери пострадавших. С мужчины взыскали два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу детей. Его признали виновным по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ.

Ранее Life.ru рассказывал о другом приговоре за сексуальное насилие над детьми в Ставропольском крае. 19 ноября стало известно, что местный житель получил 20 лет колонии за многолетние преступления в отношении двух падчериц. Его сожительницу, которая знала о происходящем, но не защитила дочерей, приговорили к 14 годам заключения. Преступления продолжались с 2018 по 2025 год, а пострадавшим впоследствии оказали психологическую помощь.