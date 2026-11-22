Кичменгско-Городецкий районный суд Вологодской области отправил под стражу 47-летнего местного жителя, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Мужчина пробудет в СИЗО до 20 января 2027 года включительно, сообщили в Объединённой пресс-службе судов региона.

По версии следствия, в июле мужчина в состоянии опьянения у себя дома применил силу к знакомой девочке, которой ещё не исполнилось 16 лет. Уголовные дела возбудили 21 ноября. В тот же день мужчину задержали и допросили в качестве подозреваемого; позднее дела объединили в одно производство.

Суд учёл тяжесть подозрений и указал, что на свободе мужчина может продолжить преступную деятельность, угрожать потерпевшей или другим участникам процесса либо помешать расследованию.

Ранее трое состоятельных братьев из США, обвинённых в многолетнем сексуальном насилии над десятками женщин, получили по 30 лет федеральной тюрьмы. Приговор Орену, Алону и Талу Александерам вынес суд Манхэттена в Нью-Йорке.