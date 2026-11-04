Нашли мёртвым в заведённой машине: Семья звезды «Невского» рассказала о его последних часах
Причиной смерти актёра Борошнина могли стать проблемы с сердцем
Обложка © Кадр из фильма «Тёмная сторона света-2», режиссёр Григорий Жихаревич, сценарист Григорий Жихаревич
Смерть 39-летнего актёра Алексея Борошнина, известного по сериалам «Невский» и «Условный мент», могла быть связана с проблемами с сердцем или оторвавшимся тромбом. Такую версию в беседе с РИА «Новости» высказали родственники артиста, которого обнаружили мёртвым в заведённом автомобиле.
«Возможно, тромб оторвался или с сердцем что-то», — рассказала собеседница агентства.
При этом официальная причина смерти Борошнина пока не установлена. По словам родственницы, ничто не предвещало трагедии. Ещё вечером накануне смерти актёр общался с близкими, строил планы и рассказывал, что нашёл дополнительную работу.
«Мы с ним в субботу вечером разговаривали, всё было нормально. Он мне сказал: «Я небольшой калымчик нашёл, подработку, помогу тебе немножко». Но утром его нашли в машине — машина заведённая, дверка приоткрытая, а он уже мёртвый», — поделилась женщина.
Борошнина не стало 1 ноября. О его смерти стало известно 4 ноября. Всего за несколько дней до трагедии, 28 октября, артист ещё выходил на сцену Лодейнопольского драматического театра-студии «Апрель», где служил с 2014 года.
Алексей Борошнин родился 24 апреля 1987 года в селе Ильинско-Подомское Архангельской области. После окончания колледжа культуры и искусства он получил режиссёрское образование в Санкт-Петербурге. Театру «Апрель» актёр посвятил 12 лет. Зрителям Борошнин запомнился по сериалам «Великолепная пятёрка — 2», «Условный мент», «Невский. Охота на Архитектора», «Тёмная сторона света — 2» и «Страх над Невой. Огненный круг». Похоронить артиста планируют на его малой родине в Архангельской области.
Ранее Life.ru сообщал о смерти народного артиста России Алексея Дурова. Актёр ушёл из жизни 2 ноября в возрасте 86 лет. Более полувека он служил в Ульяновском драматическом театре имени И. А. Гончарова, где сыграл десятки ролей в постановках по произведениям русских и зарубежных классиков. Среди его известных работ — спектакли «Маскарад», «Ричард II», «Волки и овцы» и «Обрыв». Прощание с артистом назначено на 5 ноября.