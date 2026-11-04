Смерть 39-летнего актёра Алексея Борошнина, известного по сериалам «Невский» и «Условный мент», могла быть связана с проблемами с сердцем или оторвавшимся тромбом. Такую версию в беседе с РИА «Новости» высказали родственники артиста, которого обнаружили мёртвым в заведённом автомобиле.

«Возможно, тромб оторвался или с сердцем что-то», — рассказала собеседница агентства.

При этом официальная причина смерти Борошнина пока не установлена. По словам родственницы, ничто не предвещало трагедии. Ещё вечером накануне смерти актёр общался с близкими, строил планы и рассказывал, что нашёл дополнительную работу.

«Мы с ним в субботу вечером разговаривали, всё было нормально. Он мне сказал: «Я небольшой калымчик нашёл, подработку, помогу тебе немножко». Но утром его нашли в машине — машина заведённая, дверка приоткрытая, а он уже мёртвый», — поделилась женщина.

Борошнина не стало 1 ноября. О его смерти стало известно 4 ноября. Всего за несколько дней до трагедии, 28 октября, артист ещё выходил на сцену Лодейнопольского драматического театра-студии «Апрель», где служил с 2014 года.

Алексей Борошнин родился 24 апреля 1987 года в селе Ильинско-Подомское Архангельской области. После окончания колледжа культуры и искусства он получил режиссёрское образование в Санкт-Петербурге. Театру «Апрель» актёр посвятил 12 лет. Зрителям Борошнин запомнился по сериалам «Великолепная пятёрка — 2», «Условный мент», «Невский. Охота на Архитектора», «Тёмная сторона света — 2» и «Страх над Невой. Огненный круг». Похоронить артиста планируют на его малой родине в Архангельской области.