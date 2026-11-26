В Испании 42-летнего мужчину приговорили к двум годам лишения свободы за преследование бывшей возлюбленной. Всего за месяц он успел позвонить ей около 100 раз и отправить 92 электронных письма, сообщает газета El País.

Мужчина не смог смириться с решением женщины прекратить отношения, которые начались в апреле 2022 года. После расставания он стал регулярно звонить ей на мобильный и домашний телефоны, писать в Интернете и караулить возле дома.

Во время одной из встреч мужчина оскорбил бывшую возлюбленную, а также бросил в неё бутылку. Из-за постоянного преследования женщина была вынуждена отключить телефон и домофон. Она практически перестала выходить из дома и в итоге обратилась в правоохранительные органы.

Выяснилось, что мужчина уже имел судимость за насилие в отношении другой бывшей партнёрши. При вынесении приговора суд учёл рецидив.

Помимо тюремного срока, осуждённому запретили в течение шести лет приближаться к потерпевшей ближе чем на 500 метров и связываться с ней любыми способами, в том числе через третьих лиц. Также мужчина должен выплатить женщине €3 тысячи за причинённый моральный вред.

Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений, однако мужчина продолжил его обжаловать, обратившись в Верховный суд Испании.

Напомним, в начале ноября гражданину Канады Николаю Сапову предъявили обвинения в многолетнем преследовании бывшей коллеги в США. По версии следствия, мужчина неоднократно приезжал к месту жительства женщины, отправлял ей нежелательные подарки и пытался связаться с ней вопреки её воле. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.