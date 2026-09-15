«Наследие» эсэсовца ликвидировали: В Канаде окончательно закрыли фонд нациста Гунько

Канадский суд утвердил ликвидацию фонда имени украинского эсэсовца Ярослава Гунько при Университете Альберты. Решение может повлиять и на другие структуры вуза, названные в честь лиц, связанных с дивизией СС «Галичина». Об этом говорится в судебном решении, которое имеется в распоряжении РИА «Новости».

История началась с научно-стипендиального фонда, который создали в 2020 году при Институте украинских исследований Университета Альберты. Средства на его учреждение пожертвовала семья Ярослава Гунько. После скандала в канадском парламенте в 2023 году руководство университета решило прекратить работу структуры. Чтобы официально завершить процедуру, вуз обратился в суд провинции Альберта.

Против закрытия выступил сын Гунько Мартин. Однако судья Дебра Юнгвирт разрешила ликвидировать фонд и постановила вернуть его имущество представителю семьи. Отдельно в решении отмечается, что в Университете Альберты действуют и другие фонды. Их общий объём составляет около 1,1 миллиона канадских долларов, а названы они в честь людей, связанных с дивизией СС «Галичина».

Международный скандал вокруг Гунько разгорелся в сентябре 2023 года во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Тогда его представили как ветерана борьбы против русских и встретили аплодисментами. Позже стало известно, что Гунько служил в 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина». После разразившегося скандала спикер Палаты общин Канады Энтони Рота покинул свой пост.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение суда в Эдмонтоне по делу о восстановлении стипендиального фонда имени Ярослава Гунько может стать важным прецедентом для всей судебной системы Канады. Родственники Гунько при этом считают, что университет не должен был отказываться от фонда под давлением, основанным на, по их словам, «непроверенных, недоказанных и ложных обвинениях».