Наследие под брендом: Сын Виктора Цоя регистрирует имя отца и логотип «Кино»

Александр Цой, единственный сын Виктора Цоя, подал в Роспатент заявки на регистрацию трёх товарных знаков. Это следует из данных сервиса Rusprofile, которые обнаружил kp.ru.

Заявки датированы 1 октября. Речь идёт об имени Виктора Цоя, его автографе и логотипе группы «Кино». Под этими брендами планируется выпускать косметику, аксессуары, печатную и музыкальную продукцию. Также в списке — организация концертов и мероприятий.

Александр Цой — музыкант, композитор и продюсер. В 2022 году он взял фамилию отца как творческий псевдоним. Сейчас он выступает с сольным проектом «Саша Цой».

А ранее Life.ru сообщал, что в Швеции нашли кассету с тайной записью Цоя. Речь идёт о треке «Дети минут», который музыкант не исполнял на концертах и не записывал официально, его считали утраченным.