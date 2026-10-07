Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 октября, 17:50

Наследие под брендом: Сын Виктора Цоя регистрирует имя отца и логотип «Кино»

Сын Виктора Цоя Александр подал заявки на регистрацию трёх товарных знаков

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/sashatso.i

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/sashatso.i

Александр Цой, единственный сын Виктора Цоя, подал в Роспатент заявки на регистрацию трёх товарных знаков. Это следует из данных сервиса Rusprofile, которые обнаружил kp.ru.

Заявки датированы 1 октября. Речь идёт об имени Виктора Цоя, его автографе и логотипе группы «Кино». Под этими брендами планируется выпускать косметику, аксессуары, печатную и музыкальную продукцию. Также в списке — организация концертов и мероприятий.

Александр Цой — музыкант, композитор и продюсер. В 2022 году он взял фамилию отца как творческий псевдоним. Сейчас он выступает с сольным проектом «Саша Цой».

Бывшая жена Диброва запускает новый проект для женщин
Бывшая жена Диброва запускает новый проект для женщин

А ранее Life.ru сообщал, что в Швеции нашли кассету с тайной записью Цоя. Речь идёт о треке «Дети минут», который музыкант не исполнял на концертах и не записывал официально, его считали утраченным.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Виктор Цой
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar