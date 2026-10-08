Наследника Атамбаева отправили за решётку: В суде назвали цену несостоявшегося переворота

Сына бывшего президента Киргизии (2011-2017) Алмазбека Атамбаева признали виновным в попытке насильственного захвата власти и организации беспорядков. О приговоре Кадырбеку Атамбаеву сообщили журналистам в канцелярии Первомайского районного суда Бишкека.

Решение по делу было вынесено в четверг, 8 октября. Суд назначил Атамбаеву четыре года тюрьмы.

«Суд постановил признать виновным Кадырбека Атамбаева в совершении преступления по статье 326 уголовного кодекса Кыргызской Республики («Насильственный захват власти»)...» — говорится в заявлении суда.

В ноябре 2025 года власти Киргизии заявили о предотвращении подготовки массовых беспорядков и насильственного захвата власти после парламентских выборов. МВД сообщало о задержании десяти человек, среди которых оказался сын бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева — Кадырбек Атамбаев. Фигурантам вменили приготовление к преступлению и соучастие, а также статьи об организации массовых беспорядков и насильственном захвате власти. По версии правоохранительных органов, группа готовила дестабилизацию после голосования; Атамбаев-младший и другие задержанные были помещены в СИЗО.

Напомним, 23 ноября 2025 стало известно, что сотрудники МВД и ГКНБ Киргизии задержали лидеров Социал-демократической партии, которые призывали к смене власти в республике. Среди задержанных оказался сын экс-президента Алмазбека Атамбаева Кадырбек Атамбаев и его сторонники. Все они выступали за свержение действующей власти.