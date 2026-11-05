Наследники легендарного итальянского модельера Джорджо Армани предпочитают вывести основанную им компанию на биржу, а не передавать контроль над ней одному из крупных мировых концернов. Таким образом они рассчитывают сохранить независимость модного дома Giorgio Armani. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с планами владельцев бизнеса.

По данным агентства, наследники рассматривают возможность продажи первоначального пакета акций сразу нескольким инвесторам. Такой подход позволит избежать ситуации, при которой один покупатель получит преимущество при последующем перераспределении собственности.

Главными претендентами на приобретение долей считаются французская косметическая компания L’Oréal и франко-итальянский производитель очков EssilorLuxottica. Обе корпорации заинтересованы в сохранении долгосрочных лицензионных соглашений, связанных с выпуском парфюмерии и очков под брендом Armani.

Согласно завещанию Джорджо Армани, его наследники должны продать около 15% компании в течение 12–18 месяцев после смерти дизайнера. Соответствующую сделку планируется провести до марта 2027 года. Переговоры с потенциальными покупателями уже идут, однако окончательных договорённостей пока нет.

Следующий этап предусматривает либо продажу дополнительного пакета размером от 30 до 54,9%, либо размещение акций на фондовой бирже. Если наследники выберут второй вариант, IPO должно состояться в течение трёх — восьми лет после смерти основателя.

Источники Reuters отмечают, что Giorgio Armani не испытывает финансовых трудностей, которые вынуждали бы владельцев торопиться с продажей. Банкиры и консультанты оценивают стоимость компании в 5–7 миллиардов евро.

Ранее Life.ru сообщал, что бывшая руководительница Lancôme и Giorgio Armani Beauty Анна Ларина возглавила российскую сеть «Рив Гош». Она сменила на посту управляющего директора Эдгара Шабанова. До назначения Ларина занималась развитием премиальных косметических брендов, включая Armani Beauty, а карьеру начинала в российском подразделении L’Oréal.