В США в возрасте 101 года скончалась миллиардерша Марта Файрстоун Форд, представительница двух знаменитых автомобильных династий. О её смерти сообщила пресс-служба клуба по американскому футболу «Детройт Лайонс».

Предпринимательница ушла из жизни 24 ноября в своём доме в Гросс-Пойнте (штат Мичиган) в окружении близких. Причина смерти не раскрывается. В 2019 году Forbes оценивал её состояние в $1,4 млрд.

Марта приходилась внучкой основателю шинной империи Харви Файрстоуну. В 1947 году она вышла замуж за Уильяма Клея Форда — старшего, внука легендарного автопромышленника Генри Форда. Этот брак объединил две влиятельные семьи американского бизнеса.

После смерти супруга в 2014 году предпринимательница возглавила Detroit Lions. Спустя шесть лет она передала управление клубом дочери Шейле Форд Хэмп, однако до последних недель жизни продолжала посещать матчи любимой команды.

Комиссар Национальной футбольной лиги (НФЛ) Роджер Гуделл и его супруга Джейн выразили соболезнования семье покойной, отметив её преданность близким, спортсменам, болельщикам и жителям Детройта.

У предпринимательницы остались четверо детей, 14 внуков и 17 правнуков. Её сын Уильям Клей Форд — младший занимает пост исполнительного председателя Ford Motor Company.

Ранее, в ноябре, стало известно о смерти внука знаменитого автоконструктора Фердинанда Порше. Герхард Порше скончался в возрасте 88 лет. Одним из главных увлечений предпринимателя были редкие автомобили, коллекцию которых он представил в собственном музее в Австрии.