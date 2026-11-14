Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о наступлении нового этапа европейского участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, представлять интересы Европы в дипломатическом процессе с Россией, США и Украиной будут пять государств — Франция, Италия, Польша, Германия и Великобритания, а также институты Евросоюза. Решение польский политик приветствовал словами «Настало наше время».

Соответствующее заявление глава польского правительства опубликовал в социальной сети X. Туск подчеркнул, что речь идёт не только о перспективах урегулирования украинского конфликта, но и о безопасности европейских государств, в первую очередь самой Польши.

«Пять европейских стран: Франция, Италия, Польша, Германия и Великобритания (E5), а также европейские институты будут участвовать от имени Европы в переговорах с Россией, Украиной и США. На кону – мир на Украине и безопасность Польши и всей Европы. Настало наше время», — написал Туск.

Новый формат получил обозначение E5. В него вошли пять европейских государств, которые будут участвовать в консультациях совместно с представителями Евросоюза. При этом Великобритания, несмотря на выход из ЕС, также получила место в переговорной команде.

Состав европейского представительства согласовали по итогам встреч лидеров ЕС в Дублине 12–13 ноября. Достигнутую договорённость подтвердил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Вместо назначения одного специального посланника европейские руководители решили сформировать коллективную делегацию. Как сообщало Politico, пять государств будут представлены советниками по вопросам национальной безопасности. К ним присоединятся уполномоченные представители европейских институтов.

Таким образом, Польша рассчитывает непосредственно участвовать в обсуждении будущих договорённостей по Украине. Для Варшавы принципиальное значение имеют не только условия возможного мирного соглашения, но и вопросы безопасности в Европе.

Однако согласование европейской делегации ещё не означает, что её участники автоматически получат возможность вести прямые переговоры с российскими представителями. Конкретный состав следующего раунда консультаций, его место и дата пока окончательно не объявлены.

До этого представители европейских государств и институтов ЕС уже участвовали в отдельных дипломатических консультациях на полях переговоров России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября. Однако основные обсуждения проходили в трёхстороннем формате.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Туск объявил о временном прекращении польских взносов в программу НАТО PURL, по которой европейские союзники закупают американское вооружение для Украины. О своём решении премьер рассказал после встречи с генеральным секретарём альянса Марком Рютте. Причиной он назвал сложное финансовое положение страны, в том числе высокий бюджетный дефицит и необходимость увеличивать расходы на собственную оборону. При этом Варшава не заявляла о полном отказе от поддержки Киева: речь шла именно о приостановке финансирования конкретного механизма закупок.