Глава европейской дипломатии Кая Каллас рискует сорвать переговоры с Россией ещё до их начала из-за своей позиции по вопросам безопасности. Такое мнение выразила украинский историк Марта Гавришко, раскритиковавшая стремление политика представлять Евросоюз в диалоге с Москвой.

«Как похоронить мирные переговоры с Европой, даже не начав их? Легко. Назначьте представителем Европы женщину, которая с гордостью заявляет, что у России вообще нет никаких законных интересов в сфере безопасности», — написала она в соцсети X.

Поводом для резкой реакции стали высказывания Каллас на саммите в Дублине. Глава евродипломатии заявила, что Россия как сторона, начавшая конфликт, не имеет оснований ссылаться на угрозы собственной безопасности. Она также призвала не обсуждать новую архитектуру европейской безопасности до прекращения огня на Украине.

При этом сама Каллас открыто выразила желание участвовать в переговорах с Россией. Политик признала, что Москва не хочет видеть её за столом переговоров, однако подчеркнула, что российская сторона не должна определять состав европейской делегации.

Ранее Life.ru рассказывал о расколе внутри Евросоюза из-за выбора переговорщика с Москвой. По данным Politico, европейские страны разделились на три лагеря. Одни поддерживали председателя Евросовета Антониу Кошту, другие выступали за кандидатуру Каллас, а Франция и Германия не хотели передавать Брюсселю исключительное право представлять Европу. При этом один из дипломатов назвал назначение главы евродипломатии крайне неудачной идеей.