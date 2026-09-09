Настоящее лето возвращается! Синоптики порадовали прогнозом на эту среду в Москве

В среду столичный регион ожидает комфортное потепление без дождей. Погоду сформирует устойчивая воздушная масса, которая принесет переменное количество облаков.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в дневные часы воздух в мегаполисе прогреется до плюс 20–22 градусов.

В соседнем Подмосковье температурные показатели окажутся еще разнообразнее. Там столбики термометров покажут от 18 до 23 градусов тепла.

«Днём переменная облачность, никаких осадков. Будет тепло», — рассказал он РИА «Новости».

На улице прогнозируется легкий юго-западный ветер. Скорость его порывов составит от двух до семи метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня начнет плавно снижаться. Тем не менее барометры зафиксируют комфортные 746 миллиметров ртутного столба, что полностью укладывается в стандартные показатели нормы.

С наступлением осени увеличивается риск респираторных инфекций: люди чаще находятся в закрытых помещениях, а холодная и сырая погода способствует тому, что контактов в плохо проветриваемых пространствах становится больше. Как подготовиться к холодному сезону, какие продукты добавить в рацион и почему вечером лучше ограничивать поток новостей — в материале Life.ru.