Настоящие «черепашки-ниндзя»: Неизвестные выскочили из канализации в Нью-Йорке и скрылись на авто

Трое неизвестных вылезли из канализации на Манхэттене и скрылись на двух автомобилях. Полиция Нью-Йорка начала расследование произошедшего. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Трое неизвестных вылезли из канализации в Нью-Йорке и скрылись на авто. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ newyorkers

Инцидент произошёл в среду, 23 сентября, на Парк-авеню. Экстренные службы получили вызов 911 о возможном преступлении и направили на место полицейских.

Прибывшим сотрудникам рассказали, что из канализации выбрались три человека. После этого они сели в две машины и уехали в неизвестном направлении.

К настоящему моменту никого в связи с произошедшим не задержали. Обстоятельства необычного появления людей из-под земли устанавливаются, расследование продолжается.

Ранее Life.ru рассказывал о другом похожем случае в Нью-Йорке: в августе полиция проверяла видео, на котором трое неизвестных в защитных комбинезонах и масках выбирались из канализационного люка в центре Манхэттена.