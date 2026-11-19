Президент России Владимир Путин заявил, что даже не полностью выполненные договорённости лучше их отсутствия. Так он оценил перспективы сотрудничества с США и Китаем после саммита в Шэньчжэне.

«Здесь не так просто приходить к общему знаменателю, тем более проводить до конца имеющиеся договорённости, но сам настрой наших собеседников и партнёров нас настраивает на позитивный лад», — подчеркнул российский лидер во время общения с журналистами.

Путин признал, что поиск общих решений между тремя государствами сопряжён с трудностями. При этом он обратил внимание на готовность участников переговоров к диалогу, которая оставила у российской стороны положительное впечатление.

«Лучше, если есть какие-то договорённости, даже если они до конца не реализуются, чем их отсутствие вообще», — добавил президент.

Такую оценку глава государства дал после первой в истории отдельной трёхсторонней встречи руководителей России, США и Китая. Переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина состоялись 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» на полях саммита АТЭС.

По итогам встречи стороны приняли совместную Декларацию о мире. Документ охватывает четыре направления: реформирование ООН, обеспечение стабильности энергопоставок, соблюдение полномочий международных судебных структур и снижение ядерных рисков. Три государства также подтвердили недопустимость ядерной войны и готовность вести диалог по вопросам нераспространения ядерного оружия.

Ранее Life.ru публиковал основные положения Декларации о мире, принятой Путиным, Трампом и Си Цзиньпином. Документ стал одним из результатов полуторачасовых переговоров в Шэньчжэне.