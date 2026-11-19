Участники трёхстороннего саммита России, США и Китая в целом согласились с критической оценкой деятельности Международного уголовного суда (МУС). Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал по итогам переговоров с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.

«Мы обсуждали деятельность МУС, который в последнее время действует не в своей компетенции и принимает не юридические, не правовые, а политические решения. В целом все с этим согласились», — сообщил российский лидер.

По словам Путина, во время встречи обсуждались и другие вопросы. Свою оценку работы международной судебной инстанции он представил как позицию, нашедшую понимание у остальных участников переговоров.

Тема МУС вошла и в совместную Декларацию о мире, опубликованную Кремлём. Россия, США и Китай подчеркнули важность соблюдения иммунитетов государственных должностных лиц и согласились, что международные судебные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями. При этом документ не содержит утверждения, что все решения МУС носят политический характер.