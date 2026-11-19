«Не правовые, а политические»: Путин раскрыл итоги обсуждения МУС с Трампом и Си
Путин заявил, что РФ, США и Китай в целом согласились с критикой МУС
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Участники трёхстороннего саммита России, США и Китая в целом согласились с критической оценкой деятельности Международного уголовного суда (МУС). Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал по итогам переговоров с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.
«Мы обсуждали деятельность МУС, который в последнее время действует не в своей компетенции и принимает не юридические, не правовые, а политические решения. В целом все с этим согласились», — сообщил российский лидер.
По словам Путина, во время встречи обсуждались и другие вопросы. Свою оценку работы международной судебной инстанции он представил как позицию, нашедшую понимание у остальных участников переговоров.
Тема МУС вошла и в совместную Декларацию о мире, опубликованную Кремлём. Россия, США и Китай подчеркнули важность соблюдения иммунитетов государственных должностных лиц и согласились, что международные судебные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями. При этом документ не содержит утверждения, что все решения МУС носят политический характер.
Вопрос о деятельности суда ещё до начала переговоров поднял Дональд Трамп. Американский президент назвал МУС вышедшим из-под контроля и сообщил о намерении обсудить его работу с российским и китайским лидерами.