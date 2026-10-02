Наступление, Каспий и дальняя авиация: Евкуров доложил Путину о ходе «Центра-2026»

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров доложил Владимиру Путину о ходе стратегического командно-штабного учения «Центр-2026». Доклад прозвучал во время посещения президентом полигона Чебаркульский в Челябинской области.

По сценарию манёвров, группировка войск на Центрально-Азиатском стратегическом направлении отражает условную агрессию, а коалиционные силы на Южно-Уральском направлении перешли в наступление.

«Коалиционная группировка войск сил отражает главный удар на Южно-Уральском направлении, восстановила положение, ведёт уже со 2 октября наступательные действия по освобождению захваченной территории и созданию зоны безопасности на сопредельной территории», — доложил Евкуров.

На Заволжском направлении, по его словам, военные не допустили прорыва условной государственной границы. Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ в рамках сценария вышли в назначенную зону и отрабатывают уничтожение сил специальных операций и вооружённых формирований в приграничных районах.

Отдельный эпизод проходит в Каспийском море. Каспийская флотилия поддерживает сухопутную группировку и отрабатывает противодесантную операцию с применением безэкипажных катеров и беспилотников. Воздушно-космические силы отражают удары авиации, ракет и БПЛА условного противника, а четыре самолёта дальней авиации нанесли учебные удары по критически важным объектам.

Учения «Центр-2026» проходят на нескольких полигонах и в акватории Каспийского моря. На основном этапе на Чебаркульском полигоне задействованы подразделения России и иностранных государств.

Ранее Life.ru сообщал, что в рамках одного из эпизодов «Центра-2026» расчёты «Искандер-М» и «Торнадо-С» одновременно нанесли групповой ракетный удар по целям условного противника. Разведку и корректировку огня обеспечивали беспилотники «Орлан-30».