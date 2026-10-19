Натанцевала на протокол: Москвичку наказали рублём за съёмку челленджа в мундире капитана МВД

Судебная инстанция в Москве привлекла к административной ответственности девушку, которая незаконно надела форму сотрудника правоохранительных органов. Ведомственную экипировку она использовала исключительно ради участия в танцевальном челлендже, пишет РИА «Новости».

Компания молодых людей создавала видеоролик с переодеваниями в представителей различных профессий. Фигурантка предпочла образ офицера: надела куртку со знаками различия МВД, прикрепила фальшпогоны капитана, надела фуражку и взяла с собой настоящие металлические браслеты.

Творческий процесс развернулся прямо на Никольской улице столицы. Происходящее быстро заметил реальный патруль, который не признал в танцовщице сослуживицу и сразу доставил гражданку в дежурную часть.

В отделении на нарушительницу оформили протокол за неправомерное использование форменной одежды. Задержанная оправдывалась тем, что искренне не подозревала о наказуемости подобных действий, и пообещала больше не повторять таких выходок.

В итоге судья обязал москвичку выплатить полторы тысячи рублей. Все реквизиты, включая китель и спецсредства, были изъяты и обращены в доход государства.

Ранее в Башкирии сотрудники ГАИ пресекли пьяные «покатушки» пожилой мотоциклистки. Женщина решила устроить заезд на «ИЖ Юпитер-5». Алкотестер показал неутешительный результат — 0,222 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.