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Опубликовано 19 октября, 09:03

Натанцевала на протокол: Москвичку наказали рублём за съёмку челленджа в мундире капитана МВД

Московский суд оштрафовал девушку за танцы в полицейской форме

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Судебная инстанция в Москве привлекла к административной ответственности девушку, которая незаконно надела форму сотрудника правоохранительных органов. Ведомственную экипировку она использовала исключительно ради участия в танцевальном челлендже, пишет РИА «Новости».

Компания молодых людей создавала видеоролик с переодеваниями в представителей различных профессий. Фигурантка предпочла образ офицера: надела куртку со знаками различия МВД, прикрепила фальшпогоны капитана, надела фуражку и взяла с собой настоящие металлические браслеты.

Творческий процесс развернулся прямо на Никольской улице столицы. Происходящее быстро заметил реальный патруль, который не признал в танцовщице сослуживицу и сразу доставил гражданку в дежурную часть.

В отделении на нарушительницу оформили протокол за неправомерное использование форменной одежды. Задержанная оправдывалась тем, что искренне не подозревала о наказуемости подобных действий, и пообещала больше не повторять таких выходок.

В итоге судья обязал москвичку выплатить полторы тысячи рублей. Все реквизиты, включая китель и спецсредства, были изъяты и обращены в доход государства.

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Оксана Попова
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