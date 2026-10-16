Жителя Камчатки оштрафовали за танцы на движущейся машине

Житель Камчатки устроил танцы прямо на крыше движущегося автомобиля. На видео пресс-службу местной Госавтоинспекции — то, как «пассажир» балансирует на машине, пытаясь одновременно двигаться в такт музыке.

Танцы на крыше автомобиля, за которые оштрафовали жителя Камчатки. Видео © ГАИ по Камчатскому краю

Его и женщину, сидевшую за рулём, оштрафовали за нарушение правил дорожного движения. Был ли танцор трезв, в ведомстве не уточнили.

Ранее в Башкирии сотрудники ГАИ пресекли пьяные «покатушки» пожилой мотоциклистки. Женщина решила устроить заезд на «ИЖ Юпитер-5». Алкотестер показал неутешительный результат — 0,222 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.