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Опубликовано 16 октября, 12:45

Жителя Камчатки оштрафовали за танцы на движущейся машине

Обложка © ГАИ по Камчатскому краю

Обложка © ГАИ по Камчатскому краю

Житель Камчатки устроил танцы прямо на крыше движущегося автомобиля. На видео пресс-службу местной Госавтоинспекции — то, как «пассажир» балансирует на машине, пытаясь одновременно двигаться в такт музыке.

Танцы на крыше автомобиля, за которые оштрафовали жителя Камчатки. Видео © ГАИ по Камчатскому краю

Его и женщину, сидевшую за рулём, оштрафовали за нарушение правил дорожного движения. Был ли танцор трезв, в ведомстве не уточнили.

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Матвей Константинов
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