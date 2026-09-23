«НАТО должна отступить»: Финский политик назвал условие мира на Украине
Политик Мема: НАТО должна вернуться к границам 1990-х ради мира
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Возвращение НАТО к границам 1990-х годов является единственным путём к устойчивому миру на Украине, считает финский политик Армандо Мема. Свою позицию член партии «Альянс свободы» изложил в соцсети X.
«Запад снова начнёт вооружать Украину при заключении любого мирного соглашения — точно так же, как он делал это с 2014 года. Мы должны сказать, что НАТО должна отступить к границам 90-х годов, это единственное направление, которое может привести к устойчивому миру», — написал Мема.
По его мнению, именно расширение Североатлантического альянса остаётся главным препятствием для завершения конфликта. Политик полагает, что без пересмотра политики НАТО поставки вооружений Киеву продолжатся и после возможного соглашения.
Мема входит в число заместителей членов правления финской партии «Альянс свободы». Сама политическая сила выступает против членства Финляндии в НАТО и присутствия иностранных войск в стране. Финляндия официально стала 31-м участником Североатлантического альянса в апреле 2023 года. В российском МИД неоднократно указывали, что поставки западного оружия Киеву затягивают боевые действия и повышают риск прямого вовлечения стран НАТО в конфликт.
Ранее Life.ru рассказывал, что Мема называл отказ Украины от вступления в НАТО обязательным условием для возобновления переговоров с Россией.
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