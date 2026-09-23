Постпред США Уитакер признал плохую готовность НАТО к новым угрозам

НАТО оказалось не настолько готово к новым вызовам, как того требовала ситуация. Об этом заявил постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер на форуме в Айове.

Отвечая на вопрос о совпадении американских приоритетов с целями альянса, Уитакер связал разницу в подходах с уровнем амбиций сторон.

«У нас просто более широкий взгляд. В конечном счёте, я думаю, что всё дело в уровне амбиций», — сказал постпред США.

По его словам, сейчас особое значение приобретают гибридные войны. Для противодействия таким угрозам НАТО нужны развитая инфраструктура и современные технологии, в том числе искусственный интеллект.

«Я думаю, мы осознали фундаментальную потребность в более боеспособных союзниках <...> На самом деле мы были подготовлены не так хорошо, как следовало бы», — добавил он.

Уитакер также заявил, что США долго рассчитывали на возможность одновременно вести глобальную войну на двух фронтах. По его словам, нынешняя американская администрация сформировала более реалистичный подход к внешней политике и применению военной силы.

Ранее председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне рассказал, что альянс подготовил тысячи страниц военных планов на случай кризисов на восточном фланге. Сценарии предусматривают разные варианты действий — от ограниченного вмешательства до применения механизма коллективной обороны. По словам Драгоне, потенциальный противник должен понимать, что возможные риски и потери от нападения превысят предполагаемую выгоду.