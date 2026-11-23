НАТО созывает экстренное заседание из-за падения ракет на территории Польши и других инцидентов, усиливших напряжённость в отношениях с Россией. Об этом сообщает The Washington Post.

«Мы не находимся в состоянии войны, но и мира у нас определённо больше нет», — заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, обвинив Москву в участившихся провокациях против европейских государств.