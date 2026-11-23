НАТО созывает экстренное заседание после падения ракет на территории Польши
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НАТО созывает экстренное заседание из-за падения ракет на территории Польши и других инцидентов, усиливших напряжённость в отношениях с Россией. Об этом сообщает The Washington Post.
«Мы не находимся в состоянии войны, но и мира у нас определённо больше нет», — заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, обвинив Москву в участившихся провокациях против европейских государств.
Ранее Life.ru сообщал, что польская прокуратура обнаружила обломки трёх ракет на востоке страны. По результатам предварительного анализа следователи отнесли их к российским крылатым ракетам Х-101. До этого польские военные предполагали, что один из найденных объектов мог быть реактивным беспилотником.