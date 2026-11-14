Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила НАТО с больным зубом, который ослабляет иммунитет Европы и всего мира. Такое мнение дипломат высказала на полях мероприятия «Пиар-выходные Мастерской новых медиа».

«НАТО как раз та организация, которая, как, наверное, какой-то больной зуб, угнетала тот самый иммунитет Европы, западной её части, центральной части Европы, да и всего мира, забирая и оттягивая на себя колоссальное количество ресурсов реагирования», — приводит ТАСС слова Захаровой.

Так представитель МИД прокомментировала слова канцлера Германии Фридриха Мерца, который выступил против обсуждения новой архитектуры европейской безопасности с Россией.

Мерц считает, что создавать отдельную систему безопасности нет необходимости, поскольку в Европе уже существует НАТО. По мнению немецкого канцлера, именно Североатлантический альянс обеспечивает защиту европейских государств.

Захарова, напротив, заявила, что деятельность НАТО негативно сказывается на безопасности не только европейских стран, но и всего мира. По её оценке, альянс отвлекает на себя значительные ресурсы, которые могли бы использоваться для реагирования на другие угрозы.

Вопрос о будущем европейской безопасности вновь оказался в центре дискуссии на фоне обсуждения возможного восстановления диалога с Москвой. Российская сторона выступает за формирование новой архитектуры безопасности, которая учитывала бы интересы всех государств Евразии.