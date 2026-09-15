Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 сентября, 05:29

Натовские грузы дальше не поедут: Ночной налёт российских сил парализовал западные ж/д магистрали

МО РФ: Поражена ж/д инфраструктура на западных маршрутах снабжения ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают системную работу по блокированию транспортных каналов, задействованных для снабжения украинской армии иностранным вооружением. В ночные часы серия высокоточных ударов пришлась по ключевым объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины.

Основными целями стали транспортные артерии и узловые станции, обеспечивавшие транзит западной техники, боеприпасов и материально-технического имущества, непрерывно поступающих из европейских стран.

«В западных регионах Украины продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры, используемых для перевозки грузов военного назначения из стран Европы», — подчеркнули в утренней сводке Министерства обороны РФ.

Западная граница Украины долгое время оставалась главным распределительным хабом для внешних поставок. Выведение из строя путевого хозяйства, тяговых подстанций и погрузочно-разгрузочных терминалов серьёзно нарушает график доставки грузов, заставляя противника дробить эшелоны и искать более уязвимые автомобильные маршруты.

Разгрузиться не успели: ВС РФ разнесли в порту Черноморска сухогруз и паром с грузами для ВСУ
Разгрузиться не успели: ВС РФ разнесли в порту Черноморска сухогруз и паром с грузами для ВСУ

Ночью Вооружённые силы Российской Федерации провели успешную ночную операцию на Южном направлении. Ударами с воздуха поражён крупный перевалочный узел противника в районе Великой Балки, расположенной на территории Одесской области.

Больше новостей о ходе специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar