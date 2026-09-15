Вооружённые силы Российской Федерации продолжают системную работу по блокированию транспортных каналов, задействованных для снабжения украинской армии иностранным вооружением. В ночные часы серия высокоточных ударов пришлась по ключевым объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины.

Основными целями стали транспортные артерии и узловые станции, обеспечивавшие транзит западной техники, боеприпасов и материально-технического имущества, непрерывно поступающих из европейских стран.

«В западных регионах Украины продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры, используемых для перевозки грузов военного назначения из стран Европы», — подчеркнули в утренней сводке Министерства обороны РФ.

Западная граница Украины долгое время оставалась главным распределительным хабом для внешних поставок. Выведение из строя путевого хозяйства, тяговых подстанций и погрузочно-разгрузочных терминалов серьёзно нарушает график доставки грузов, заставляя противника дробить эшелоны и искать более уязвимые автомобильные маршруты.

Ночью Вооружённые силы Российской Федерации провели успешную ночную операцию на Южном направлении. Ударами с воздуха поражён крупный перевалочный узел противника в районе Великой Балки, расположенной на территории Одесской области.