19 ноября разведывательный беспилотник RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10, предположительно вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, несколько часов находился над Чёрным морем, выполняя круговые манёвры. Об этом сообщает SHOT.

Во время полёта аппарат передал код 7600, который обозначает потерю двусторонней радиосвязи. Причина возможного сбоя пока неизвестна. Сам по себе этот сигнал не означает, что беспилотник потерял управление или оказался в аварийной ситуации.

Разведывательный дрон НАТО в пятый раз с начала текущего года потерял связь с базой, находясь над акваторией Чёрного моря.

Ранее разведывательный беспилотник НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным Magma10 потерял связь с диспетчером над южной частью Чёрного моря. БПЛА, принадлежащий ВВС Италии, появился на радарах около 20:00 мск. На момент публикации сервис показывает код ответчика 7600 — потеря радиосвязи между воздушным судном и диспетчером.