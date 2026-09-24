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Опубликовано 24 сентября, 18:35

Разведывательный беспилотник НАТО потерял связь с диспетчером над Чёрным морем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Разведывательный беспилотник НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным Magma10 потерял связь с диспетчером над южной частью Чёрного моря. Это следует из данных сервиса для отслеживания полётов Flightradar24.

БПЛА, принадлежащий ВВС Италии, появился на радарах около 20:00 мск. На момент публикации сервис показывает код ответчика 7600 — потеря радиосвязи между воздушным судном и диспетчером. Что именно произошло с БПЛА неизвестно, однако, суля по приведённым данным, резкой потери высоты не произошло и воздушное судно продолжает полёт на восток.

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Ранее подобный инцидент произошёл с американским разведывательным самолётом Boeing RC-135W в акватории Баренцева моря. Воздушное судно внезапно пропало с радаров. Что именно произошло, неизвестно.

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Матвей Константинов
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