Планы Евросоюза усилить военное присутствие в Чёрном море могут обернуться новым витком напряжённости во всём Причерноморье. Москва считает, что за инициативой Европарламента стоит стремление обеспечить поставки вооружений Украине морскими маршрутами, и предупреждает о готовности ответить на возможные инциденты. Об этом газете «Известия» заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Дипломат отметил, что резолюция Европарламента о возможном развёртывании военно-морской миссии ЕС не ограничивается вопросами безопасности судоходства. По его мнению, инициатива направлена прежде всего на создание дополнительных возможностей для снабжения украинской армии оружием и военной техникой через Чёрное море.

«Логично предположить, что в основе резолюции Европарламента лежит стремление ЕС обеспечить снабжение Украины вооружениями и военной техникой по морю», — заявил Масленников.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что реализация подобных планов способна привести к дальнейшему обострению ситуации. Он также заявил, что попытки навязать Москве определённые правила посредством военной силы обречены на провал. Ответственность за возможные происшествия в акватории, по его словам, будут нести инициаторы подобных действий.

«Попытки реализации подобных идей не могут принести ничего, кроме нового витка эскалации и роста напряжённости для всего Причерноморского региона», — предупредил дипломат.

Масленников добавил, что Россия внимательно следит за развитием ситуации и готова реагировать на возможные угрозы. При этом он отдельно раскритиковал санкционную политику Евросоюза, которая, по оценке российской стороны, создаёт препятствия для страхования судов, проведения расчётов и экспорта продовольствия.

Кроме того, дипломат обратил внимание на действия отдельных европейских государств, которые, по его словам, применяют силу при задержании гражданских судов, принудительно сопровождают их в национальные порты и обвиняют в нарушении санкционного режима.

По оценке Масленникова, при поддержке европейских структур такие меры фактически блокируют морские перевозки и противоречат принципу свободы судоходства, закреплённому в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

«Мы внимательно следим за развитием ситуации и, как всегда, готовы дать симметричный ответ», — добавил представитель МИД РФ.

Напомним, 22 октября Европарламент принял резолюцию, в которой предложил Евросоюзу рассмотреть возможность проведения военно-морской операции в Чёрном море. Документ появился на фоне участившихся ударов ВСУ по гражданским судам в регионе. Также депутаты призвали страны ЕС, входящие в НАТО, помочь Болгарии и Румынии обнаруживать и отслеживать беспилотники, представляющие угрозу судоходству.

Ранее Life.ru писал, что российские военные нанесли удары по двум сухогрузам, перевозившим, по данным Минобороны РФ, военные грузы и имущество двойного назначения для ВСУ. Один из кораблей находился в порту Южный, второй — в акватории Чёрного моря. Подробности о названиях судов, их принадлежности и характере повреждений военное ведомство не раскрыло.