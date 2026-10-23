Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 15,75%

Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку на 0,5 процентного пункта — с 16,25% до 15,75% годовых. Решение принято на фоне замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий, сообщила пресс-служба регулятора.

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 15,75% годовых с коридором плюс-минус 1 процентный пункт», — говорится в сообщении.

Годовая инфляция в стране снижается двенадцатый месяц подряд. В сентябре она составила 9,3%. В Нацбанке связывают эту динамику с умеренно жёсткой денежно-кредитной политикой и благоприятным изменением курса тенге.

«Принятое решение сохраняет умеренную жесткость денежно-кредитных условий, необходимую для закрепления дезинфляции и возвращения инфляции к цели 5% в 2028 году», — пояснили в регуляторе.

Предыдущее снижение состоялось 4 сентября: тогда ставку уменьшили с 16,75% до 16,25% годовых.