Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 15,75%
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Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку на 0,5 процентного пункта — с 16,25% до 15,75% годовых. Решение принято на фоне замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий, сообщила пресс-служба регулятора.
«Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 15,75% годовых с коридором плюс-минус 1 процентный пункт», — говорится в сообщении.
Годовая инфляция в стране снижается двенадцатый месяц подряд. В сентябре она составила 9,3%. В Нацбанке связывают эту динамику с умеренно жёсткой денежно-кредитной политикой и благоприятным изменением курса тенге.
«Принятое решение сохраняет умеренную жесткость денежно-кредитных условий, необходимую для закрепления дезинфляции и возвращения инфляции к цели 5% в 2028 году», — пояснили в регуляторе.
Предыдущее снижение состоялось 4 сентября: тогда ставку уменьшили с 16,75% до 16,25% годовых.
А ранее Life.ru рассказывал, сколько ещё ставка ЦБ продержится на 14% и когда она станет ниже. В июльском прогнозе Банк России заложил среднюю ставку с 27 июля до конца 2026 года в диапазоне от 13,7 до 14%. Сохранение 14% до конца года как раз даёт верхнюю границу, поэтому 23 октября самым естественным решением выглядит пауза.