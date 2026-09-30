«Нацеленность на развитие страны»: Герой России назвал главное в выступлении Путина в ГД

Герой России, депутат Государственной думы Станислав Кочев назвал нацеленность на развитие страны главным посылом выступления Владимира Путина на первом заседании парламента нового созыва. В комментарии Life.ru участник второго потока программы «Время героев» также отметил значение доверия, оказанного президентом ветеранам СВО.

По словам парламентария, российский лидер особо подчеркнул поддержку, которую участники и ветераны спецоперации получили от избирателей. Кочев считает, что решение главы государства дать военнослужащим возможность продолжить служение Родине на гражданских должностях предполагает особую ответственность перед обществом.

Депутат напомнил, что программа «Время героев» открыла для защитников страны новые возможности. Приобретённый на фронте опыт теперь предстоит применять в интересах граждан, а оказанное доверие необходимо оправдывать конкретными результатами работы.

Отдельное значение Кочев придал дате первого заседания Госдумы. Оно состоялось 30 сентября, в День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. По словам парламентария, в этой дате отразились поддержка военнослужащих миллионами россиян и участие сотен тысяч специалистов в налаживании мирной жизни в новых регионах.

Герой России подчеркнул, что теперь участники СВО продолжают свою деятельность уже в стенах парламента. Главным ориентиром для нового депутатского корпуса он назвал эффективную работу на благо людей, от которой зависит дальнейшее развитие государства.

Ранее Life.ru сообщал, что депутаты Госдумы девятого созыва стоя приветствовали коллег — участников СВО. С соответствующим предложением на первом заседании выступил представитель «Единой России» Юрий Петров, председательствовавший в президиуме. Парламентарии поддержали инициативу, поприветствовав ветеранов аплодисментами.