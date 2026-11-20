Американский певец Бруно Марс сообщил о смерти своего отца Питера Эрнандеса-старшего в возрасте 74 лет. Музыкант опубликовал трогательное прощание в соцсетях.

Артист рассказал, что в последний раз обнял отца на прошлой неделе. К публикации он приложил несколько семейных фотографий, включая чёрно-белый снимок, на котором обнимает лежащего на больничной койке родителя.

Бруно Марс с отцом. © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/brunomars

«Он был человеком, который научил меня всему, что я знаю, особенно когда дело касается музыки», — написал 16-кратный обладатель премии «Грэмми».

Марс признался, что всегда считал отца лучшим папой на свете. В конце обращения певец пообещал скучать по нему каждый день до новой встречи и попросил передать привет матери, которой не стало в 2013 году.

Питер Эрнандес-старший сам был музыкантом. Уроженец Нью-Йорка, он в 1990-х годах руководил музыкальным шоу в отеле Sheraton Waikiki на Гавайях. Именно отец сыграл важную роль в становлении Бруно Марса как исполнителя. Причины смерти Эрнандеса пока не называются.

Мать певца Бернадетт Сан-Педро Байот умерла в 2013 году из-за аневризмы головного мозга. Теперь артист потерял и второго родителя.

Ранее Life.ru рассказывал о претендентах на премию «Грэмми — 2027». Бруно Марс получил шесть номинаций, в том числе благодаря своему альбому The Romantic. Торжественная церемония вручения музыкальных наград запланирована на 7 февраля 2027 года в Лос-Анджелесе.