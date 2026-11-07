Президент Литвы Гитанас Науседа поддержал инициативу проведения референдума о закреплении в Конституции понятия семьи, основанной на браке мужчины и женщины, материнстве и отцовстве. Консультативное голосование предлагают организовать в марте 2027 года одновременно с муниципальными выборами. Об этом сообщает литовское агентство BNS.

Согласно предложению, гражданам предстоит ответить, согласны ли они с тем, чтобы семейные правоотношения возникали исключительно из брака мужчины и женщины, материнства и отцовства. Науседа считает, что жители страны должны получить возможность высказать свою позицию по этому вопросу.

Инициативу внесла в литовский Сейм группа депутатов ещё в марте 2026 года. В апреле парламентарии поддержали её на предварительном этапе, однако дальнейшее рассмотрение затормозилось в профильных комитетах. Окончательного решения о проведении голосования пока нет.

Ранее Life.ru сообщал, что в соседней Латвии парламент легализовал однополые партнёрства*. Принятый в ноябре 2023 года закон позволил двум совершеннолетним людям независимо от пола регистрировать отношения у нотариуса. При этом партнёрства не приравниваются к браку, но предусматривают определённые социальные гарантии, налоговые льготы и право принимать решения по медицинским вопросам. Латвийская оппозиция тогда выступила с инициативой проведения референдума до вступления закона в силу.

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