Беспроводные наушники могут начать заметно быстрее разряжаться уже спустя год после покупки из-за естественного износа аккумулятора. Перегрев и особенности зарядки способны ускорить старение батареи, а низкие температуры — временно сократить время её работы. Об этом Life.ru рассказал старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

По словам специалиста, внутри каждого наушника находится небольшой аккумулятор, который постепенно теряет первоначальную ёмкость. При этом особенности использования беспроводных моделей создают дополнительную нагрузку на батарею.

В отличие от смартфонов, беспроводные наушники подзаряжаются практически каждый раз, когда их убирают в кейс. Даже если за день они разрядились всего на 20–30%, аккумулятор снова получает заряд. Такие частичные подзарядки постепенно складываются в полные циклы, а их количество влияет на срок службы батареи. Андрей Рыбников Старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА

Длительное нахождение батареи в полностью заряженном состоянии также может ускорять её старение. Поэтому некоторые производители предусматривают функцию оптимизированной зарядки, указал эксперт. Кроме того, срок службы устройства зависит от качества аккумулятора и системы управления питанием. Бюджетные модели иногда быстрее теряют ёмкость, однако высокая цена сама по себе не гарантирует долговечности.

Особую опасность для аккумулятора представляет перегрев. Например, оставленные летом в автомобиле наушники могут сильно нагреться, что ускорит необратимую потерю ёмкости.

«При низких температурах аккумулятор хуже отдаёт энергию, поэтому время работы сокращается, а устройство иногда отключается раньше обычного. После возвращения в тепло автономность, как правило, восстанавливается. Заряжать сильно охлаждённые наушники не рекомендуется: это может привести к повреждению аккумулятора», — предупредил специалист.

При этом сокращение времени работы не всегда связано с состоянием батареи. Активное шумоподавление, режим прозрачности и дополнительные функции обработки звука могут увеличивать энергопотребление. На автономность способны повлиять и изменения настроек после обновления программного обеспечения.

Рыбников посоветовал не оставлять наушники под прямыми солнечными лучами, избегать длительного пребывания на сильном морозе и соблюдать рекомендации производителя по зарядке и хранению. Если же один наушник внезапно начинает разряжаться гораздо быстрее другого, стоит проверить зарядные контакты наушников и кейса, настройки устройства и наличие обновлений прошивки. Если это не помогает, причиной может оказаться неисправность аккумулятора или электроники.

«Если время автономной работы сокращается постепенно на протяжении нескольких месяцев, скорее всего, причина заключается в естественном старении аккумулятора. Полностью остановить этот процесс невозможно, но продлить срок службы устройства вполне реально», — заключил эксперт.